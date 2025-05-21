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В финал "Кубка Гейдара Алиева-2025" среди юниоров в Баку вышли 17 азербайджанских боксеров

В финал "Кубка Гейдара Алиева-2025" среди юниоров в Баку вышли 17 азербайджанских боксеров 09:14 В финал международного турнира "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров, проходящего в Баку, вышли 17 азербайджанских боксеров (6 парней и 11 девушек).
Индивидуальные
21 мая 2025 г. 09:34
В финал Кубка Гейдара Алиева-2025 среди юниоров в Баку вышли 17 азербайджанских боксеров

В финал международного турнира по боксу "Кубок Гейдара Алиева-2025" среди юниоров, проходящего в Баку, вышли 17 представителей Азербайджана (6 парней и 11 девушек).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса, в решающем поединке среди юношей в весовой категории 44 кг сойдутся два представителя Азербайджана.

Азербайджанский финал также будет в четырех весовых категориях (46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг) среди девушек.

18 азербайджанских боксеров уже обеспечили себе бронзовые медали: Хасрет Мамедов, Абдулрахим Мамедов (оба 44 кг), Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Али Джамалзаде (52 кг), Садиг Мусаев (54 кг), Юсиф Гасанли, Афлатун Исмиев (оба 57 кг), Нурлан Сулейманов (66 кг), Адиль Залов (70 кг), Ниджат Иманов, Гусейн Вагабов (оба 75 кг), Фатима Алиева, Захра Селимзаде (обе 54 кг), Сема Гусейнова, Мирругия Абдумеджидова (обе 57 кг), Медина Мамедова (60 кг) и Сема Аббасова (70 кг).

Отметим, что финальные встречи пройдут сегодня - среди девушек начнутся в 12:00, а среди юношей - в 14:00.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Heydər Əliyev Kuboku-2025”: Azərbaycanın 17 boksçusu finala yüksəlib

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