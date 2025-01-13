В феврале пройдет "Кубок тюркоязычных государств по лыжному спорту" среди любителей

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"Кубок тюркоязычных государств по лыжному спорту" среди любителей будет проведен в Узбекистане.

Об этом сказал Report генеральный секретарь Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств Орхан Бадалов.

Он рассказал о подготовке к "Кубку тюркоязычных государств по лыжному спорту", который пройдет в Узбекистане 17-20 февраля:

"Соревнования будут организованы Союзом горнолыжных курортов тюркоязычных государств. В союз входят курорты "Шахдаг" (Азербайджан), "Амирсой" (Узбекистан), "Шымбулак" (Казахстан) и "Улудаг" (Турция). Союз был создан в сентябре 2024 года, пока в его составе 4 страны. В будущем планируется расширение организации. Впервые мы проведем Кубок тюркоязычных государств по лыжному спорту среди любителей, как среди женщин, так и среди мужчин".

Бадалов подчеркнул, что для участия в соревновании будет создана открытая система регистрации: "Однако будут определенные критерии. Например, предпочтение будет отдаваться тем, кто занимается этим видом спорта не менее 5-6 лет".

Отметим, что с 10 по 13 января в Туристическом центре "Шахдаг" прошел этап Кубка мира по ски-альпинизму.