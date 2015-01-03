 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Федерации таэквондо Азербайджана произошли новые кадровые назначения

    Бывший главный тренер стал исполнительным директором

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Федерации таэквондо Азербайджана прошло собрание под председательством I вице-президента Наги Сафарова.

    Как сообщает Report, на мероприятии обнародовали новые назначения в руководстве федерации и тренерском составе.

    Бывшему главному тренеру национальной сборной среди мужчин Алекперу Имамалиеву поручили должность исполнительного директора Федерации таэквондо Азербайджана. В качестве нового главного тренера сборной утверждена кандидатура иранца Резы Мехмандоста, а старшим тренером команды будет Эльнур Аманов.

    Отметим, что на собрании также обсудили положение данного вида спорта в регионах. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi