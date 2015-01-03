​В Федерации таэквондо Азербайджана произошли новые кадровые назначения

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В Федерации таэквондо Азербайджана прошло собрание под председательством I вице-президента Наги Сафарова.

Как сообщает Report, на мероприятии обнародовали новые назначения в руководстве федерации и тренерском составе.

Бывшему главному тренеру национальной сборной среди мужчин Алекперу Имамалиеву поручили должность исполнительного директора Федерации таэквондо Азербайджана. В качестве нового главного тренера сборной утверждена кандидатура иранца Резы Мехмандоста, а старшим тренером команды будет Эльнур Аманов.

Отметим, что на собрании также обсудили положение данного вида спорта в регионах.