В Федерации шахмат прошла встреча со сборной Азербайджана, готовящейся к Олимпиаде

В Федерации шахмат Азербайджана (ФША) прошла встреча с мужской сборной Азербайджана, которая примет участие во Всемирной шахматной Олимпиаде в сентябре.

В Федерации шахмат Азербайджана (ФША) прошла встреча с мужской сборной Азербайджана, которая примет участие во Всемирной шахматной Олимпиаде в сентябре.

Как сообщили Report в пресс-службе ФША, во встрече приняли участие члены сборной Шахрияр Мамедьяров, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и капитан Теймур Раджабов.

Рауф Мамедов, находящийся за границей, присоединился к встрече посредством видеосвязи.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов поинтересовался ходом подготовки к Олимпиаде и результатами последних соревнований. На встрече были выслушаны мнения шахматистов, готовящихся индивидуально, обсуждены важные вопросы, связанные с Олимпиадой.

Отметим, что Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Венгрии с 10 по 23 сентября. Руководителем азербайджанской делегации на соревнованиях будет вице-президент ФША Фаиг Гасанов.