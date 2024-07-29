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В Федерации шахмат прошла встреча со сборной Азербайджана, готовящейся к Олимпиаде

В Федерации шахмат прошла встреча со сборной Азербайджана, готовящейся к Олимпиаде В Федерации шахмат Азербайджана (ФША) прошла встреча с мужской сборной Азербайджана, которая примет участие во Всемирной шахматной Олимпиаде в сентябре.
Индивидуальные
29 июля 2024 г. 17:46
В Федерации шахмат прошла встреча со сборной Азербайджана, готовящейся к Олимпиаде

В Федерации шахмат Азербайджана (ФША) прошла встреча с мужской сборной Азербайджана, которая примет участие во Всемирной шахматной Олимпиаде в сентябре.

Как сообщили Report в пресс-службе ФША, во встрече приняли участие члены сборной Шахрияр Мамедьяров, Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы и капитан Теймур Раджабов.

Рауф Мамедов, находящийся за границей, присоединился к встрече посредством видеосвязи.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов поинтересовался ходом подготовки к Олимпиаде и результатами последних соревнований. На встрече были выслушаны мнения шахматистов, готовящихся индивидуально, обсуждены важные вопросы, связанные с Олимпиадой.

Отметим, что Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Венгрии с 10 по 23 сентября. Руководителем азербайджанской делегации на соревнованиях будет вице-президент ФША Фаиг Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahmat Olimpiadasında iştirak edəcək Azərbaycan millisi ilə görüş keçirilib

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