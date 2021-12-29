О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Федерации настольного тенниса произведено новое назначение

В Федерации настольного тенниса произведено новое назначение В Федерации настольного тенниса Азербайджана произведено новое назначение.
Индивидуальные
29 декабря 2021 г. 18:11
В Федерации настольного тенниса произведено новое назначение

В Федерации настольного тенниса Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, на совещании Исполнительного комитета Кенуль Микаилова назначена генеральным секретарем Федерации настольного тенниса Азербайджана.

К.Микаилова занималась настольным теннисом с 1984 года. В 1997-2000 годах работала тренером в детско-юношеской спортивной школе Сураханского района, в 2000-2014 годах тренером в Спортивно-оздоровительном центре "Нефтчи". С 2009 года работает в Федерации настольного тенниса на различных должностях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Stolüstü Tennis Federasiyasına yeni baş katib təyin edilib

Самое важное

Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi