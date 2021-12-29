В Федерации настольного тенниса произведено новое назначение

В Федерации настольного тенниса Азербайджана произведено новое назначение.

В Федерации настольного тенниса Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Report, на совещании Исполнительного комитета Кенуль Микаилова назначена генеральным секретарем Федерации настольного тенниса Азербайджана.

К.Микаилова занималась настольным теннисом с 1984 года. В 1997-2000 годах работала тренером в детско-юношеской спортивной школе Сураханского района, в 2000-2014 годах тренером в Спортивно-оздоровительном центре "Нефтчи". С 2009 года работает в Федерации настольного тенниса на различных должностях.