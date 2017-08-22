В Федерации дзюдо Азербайджана прошла встреча с членами сборной, которая выступит на чемпионате мира - ВИДЕО

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Федерации дзюдо Азербайджана прошла встреча с членами сборной, которая выступит на чемпионате мира в столице Венгрии, Будапеште.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ФДА, в ходе встречи тренеры мужской и женской сборных проинформировали руководство о тренировочных сборах к чемпионату и общей подготовке.

Дзюдоисты поблагодарили президента Федерации Ровнага Абдуллаева за созданные условия, выразили веру, что оправдают доверие на чемпионате мира. Вице-президент Федерации Садыг Садыгов поблагодарил членов национальной команды за усердие, демонстрируемое на международных соревнованиях. Он сказал, что Федерация всегда будет проявлять заботу для продолжения успехов.

Отметим, что сборная Азербайджана отправится на чемпионат мира, который состоится 28 августа – 3 сентября, с составом из 17 человек (9 мужчин, 8 женщин).