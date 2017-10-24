В Федерации борьбы Азербайджана произошли кадровые изменения

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В руководстве Федерации борьбы Азербайджана произошли кадровые изменения. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба структуры.

В информации отмечается, что по соответствующему приказу президента федерации Фазиля Мамедова, первый вице-президент федерации Намик Алиев освобожден от занимаемой должности.

Временное исполнение обязанностей возложено на Алекперова Сахиба Нуреддин оглу.

Отметим, что С. Алекперов также является первым вице-президентом Федерации велоспорта Азербайджана.