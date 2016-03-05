В этом году в Баку пройдет еще одна автогонка

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В июне этого года в Баку, помимо Гран-при Европы "Формула 1", будет проводиться еще одна автогонка.

Как сообщили Report в Операционном комитете Бакинского городского кольца (Baku City Circuit), в дни проведения "Формулы 1" будут проводиться автогонки GP2.

После переговоров, которые длились некоторое время, между GP2 и Операционным комитетом Бакинского городского кольца сделка было согласована. Решение о проведении гонки в Баку было принято вчера.

Серия GP2 уже объявила свой календарь. Гонка начнется в мае, а в Баку пройдет 17-19 июня.

Отметим, что автомобильная гонка GP2 проводится с 2005 года. В гонках, подобных "Формуле 1", пилоты всех команд, принимавших участие в этом конкурсе, используют автомобиль "Dallara" и шины "Pirelli".

В GP2 участвуют 13 команд и 26 пилотов.