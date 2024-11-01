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В Джебраиле завершились приуроченные ко Дню Победы спортивные соревнования

В Джебраиле завершились приуроченные ко Дню Победы спортивные соревнования Завершились соревнования по различным видам спорта, стартовавшие сегодня в городе Джебраиле в средней школе имени академика Мехди Мехдизаде.
Индивидуальные
1 ноября 2024 г. 20:55
В Джебраиле завершились приуроченные ко Дню Победы спортивные соревнования

Завершились соревнования по различным видам спорта, стартовавшие сегодня в городе Джебраиле в средней школе имени академика Мехди Мехдизаде.

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы, проводилось совместно Спецпредставительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Восточно-Зангезурским региональным управлением молодежи и спорта и Восточно-Зангезурским региональным управлением образования.

В турнирах по футболу, волейболу, шашкам, перетягиванию каната и баскетболу приняли участие 192 учащихся средней школы имени академика Мехди Мехдизаде, а также сел Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, села Агалы Зангиланского района.

Команды-победители были награждены медалями, кубками и сертификатами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayılda Zəfər Gününə həsr olunmuş idman yarışları başa çatıb

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