В Джебраиле завершились приуроченные ко Дню Победы спортивные соревнования

Завершились соревнования по различным видам спорта, стартовавшие сегодня в городе Джебраиле в средней школе имени академика Мехди Мехдизаде.

Завершились соревнования по различным видам спорта, стартовавшие сегодня в городе Джебраиле в средней школе имени академика Мехди Мехдизаде.

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы, проводилось совместно Спецпредставительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Восточно-Зангезурским региональным управлением молодежи и спорта и Восточно-Зангезурским региональным управлением образования.

В турнирах по футболу, волейболу, шашкам, перетягиванию каната и баскетболу приняли участие 192 учащихся средней школы имени академика Мехди Мехдизаде, а также сел Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, села Агалы Зангиланского района.

Команды-победители были награждены медалями, кубками и сертификатами.