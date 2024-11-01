В Джебраиле стартовали приуроченные ко Дню Победы спортивные соревнования

Сегодня в городе Джебраиле в средней школе имени академика Мехди Мехдизаде стартовали соревнования по различным видам спорта.

Сегодня в городе Джебраиле в средней школе имени академика Мехди Мехдизаде стартовали соревнования по различным видам спорта.

Как сообщает Report, мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы, проводится совместно Спецпредставительством президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Восточно-Зангезурским региональным управлением молодежи и спорта и Восточно-Зангезурским региональным управлением образования.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности страны.

В турнирах по футболу, волейболу, шашкам, перетягиванию каната и баскетболу принимают участие 192 учащихся средней школы имени академика Мехди Мехдизаде , а также сел Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, села Агалы Зангиланского района.

Команды-победители будут награждены медалями, кубками и сертификатами.