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    В Деревне атлетов был организован медиа-тур - ФОТО

    Во время прогулки была дана информация о работе комплекса в рамках IV Игр исламской солидарности© Report.az

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня при поддержке Операционного комитета Игр исламской солидарности в Деревне атлетов был организован медиа-тур. 

    Как сообщает Report, во время прогулки была дана информация о работе комплекса в рамках IV Игр исламской солидарности.

    Было отмечено, что центральная площадь Деревни атлетов предназначена для встреч с близкими официального и технического персонала, а также спортсменов, которые здесь поселятся. Площадь флага предназначена для официальных мероприятий.

    В комплексе беспрерывно работают две столовые. Блюда, относящиеся к различным кухням, готовятся местными и иностранными поварами.

    В Деревне атлетов работает круглосуточная поликлиника. Также ведется сотрудничество на основе договора с несколькими больницами и клиниками. Спортсменов обслуживает зарубежный медперсонал, других людей обслуживают местные медики.

    Для плодотворного использования свободного времени поселившимися здесь людьми в комплексе действует развлекательный центр.

    Отметим, что азербайджанская делегация размещена в первом здании. Делегации Турции, Ирака, Малайзии, Марокко, Бангладеш, Узбекистана, Камеруна, Саудовской Аравии и еще нескольких стран уже прибыли в Деревню атлетов.

    Фото: Фири Салим

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