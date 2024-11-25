В честь 100-летнего юбилея Нахчывана прошло первенство по кикбоксингу

12:37

Состоялось первенство Нахчыванской автономной республики по кикбоксингу среди подростков и молодежи, посвященное 100-летие ее образования.

Как сообщает нахчывванское бюро Report, в соревнованиях, организованных в Олимпийском спортивном комплексе имени Ильхама Алиева, приняли участие более 70 спортсменов в двух возрастных группах.

Спортсмены, добившиеся успехов на национальной и международной арене – чемпионка мира и Европы Роя Абдуллаева, бронзовый призер Европы, серебряный призер Кубка мира Инджи Аллахвердиева, бронзовый призер Европы Фидан Пашаева, победители международных турниров Равиль Альмамедов и Гусейн Гасанов были награждены дипломами.

Призеры в возрастных категориях были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.