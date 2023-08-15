В чемпионате мира в Баку примут участие почти 1,3 тысячи спортсменов

В чемпионате мира по стрельбе в Баку примут участие 1 239 спортсменов из 101 страны. Они будут соревноваться в 55 категориях.

В чемпионате мира по стрельбе в Баку примут участие 1 239 спортсменов из 101 страны. Они будут соревноваться в 55 категориях.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров на пресс-конференции, организованной в связи с проведением в Баку чемпионата мира.

Он отметил, что команды довольны созданными условиями: "В Баку приехали около 700 представителей из разных стран. Всего же ожидается участие в соревнованиях более 2 тыс. человек". В последний момент от участия в чемпионате отказались Филиппины. Причина отказа не связана с нами. Чемпионат мира станет особым праздником для стрелкового спорта".

Отметим, что церемония открытия мирового первенства состоится сегодня. Соревнования завершатся 1 сентября.