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    На чемпионате Грузии по стрельбе из лука дочь победила собственную мать

    Победительницей стала Тико Путкарадзе, которая в финале со счетом 6:5 обыграла собственную мать – Хатуну Нариманидзе© Sputnik

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На чемпионате Грузии по стрельбе из лука среди женщин в Батуми родная дочь победила собственную мать - участницу ряда Олимпиад, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

    Победительницей стала Тико Путкарадзе, которая в финале со счетом 6:5 обыграла собственную мать – Хатуну Нариманидзе.

    Отметим, что главным тренером сборной Грузии по стрельбе из лука является Тамаз Путкарадзе – супруг Хатуны и, соответственно, отец Тико. 

    Хатуна Нариманидзе является участницей четырех Олимпиад: в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016). На Играх в Китае Нариманидзе заняла в итоговом протоколе девятое место.

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