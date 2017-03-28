На чемпионате Грузии по стрельбе из лука дочь победила собственную мать

© Sputnik

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На чемпионате Грузии по стрельбе из лука среди женщин в Батуми родная дочь победила собственную мать - участницу ряда Олимпиад, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

Победительницей стала Тико Путкарадзе, которая в финале со счетом 6:5 обыграла собственную мать – Хатуну Нариманидзе.

Отметим, что главным тренером сборной Грузии по стрельбе из лука является Тамаз Путкарадзе – супруг Хатуны и, соответственно, отец Тико.

Хатуна Нариманидзе является участницей четырех Олимпиад: в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008) и Рио-де-Жанейро (2016). На Играх в Китае Нариманидзе заняла в итоговом протоколе девятое место.