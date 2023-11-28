В Центре Гейдара Алиева пройдет выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах

В рамках предусмотренных в Баку заседаний Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемонии вручения призов FIA, пройдет выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.

В рамках предусмотренных в Баку заседаний Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемонии вручения призов FIA, пройдет выставка автомобилей пилотов, победивших в различных чемпионатах по автоспорту в 2023 году.

Как сообщает Report, выставка пройдет 6 декабря перед Центром Гейдара Алиева, на одной из площадок, где проводятся мероприятия FIA.

На выставке будут представлены автомобили, пилоты которых в 2023 году одержали победу в Формуле-1, Чемпионате мира по ралли, Чемпионате мира по ралли-рейдам (W2RC), Чемпионате мира по автогонкам на выносливость, Чемпионате мира по ралли-кроссу, Формуле E, Чемпионате мира по картингу.