В центре Баку состоялся велопробег

В центре Баку прошел велопробег.

В центре Баку прошел велопробег.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Сообщается, что 19 марта транспортным агентством ИВ города Баку, Главным управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией велоспорта Азербайджана был организован посвященный празднику Новруз велопробег с участием 30 велосипедистов-любителей.

Отмечается, что основной целью мероприятия являлись пропаганда экологически чистого вида транспорта, повышение интереса граждан к данному виду спорта, привлечение их в активному образу жизни.

Победителям были вручены ценные подарки по четырем номинациям.