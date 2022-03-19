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В центре Баку состоялся велопробег

В центре Баку состоялся велопробег В центре Баку прошел велопробег.
Индивидуальные
19 марта 2022 г. 13:24
В центре Баку состоялся велопробег

В центре Баку прошел велопробег.

Об этом Report сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Сообщается, что 19 марта транспортным агентством ИВ города Баку, Главным управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией велоспорта Азербайджана был организован посвященный празднику Новруз велопробег с участием 30 велосипедистов-любителей.

Отмечается, что основной целью мероприятия являлись пропаганда экологически чистого вида транспорта, повышение интереса граждан к данному виду спорта, привлечение их в активному образу жизни.

Победителям были вручены ценные подарки по четырем номинациям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının mərkəzində veloyürüş keçirilib

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