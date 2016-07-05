В бухте Рио-де-Жанейро за месяц до ОИ-2016 обнаружили "супербактерию"

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Опасный вид "супербактерии" был обнаружен в бухте Рио-де-Жанейро, где будут проходить соревнования по парусному спорту на предстоящих Олимпийских играх.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают американские СМИ.

Бразильская лаборатория на протяжении года следила за состоянием воды в океане в пяти районах. По словам главы лаборатории Ренаты Пикао, "супербактерия" попала в открытые воды после того, как сточные воды из местных госпиталей были перенаправлены в бухту. Она также заявила о загрязнении воды. Два из пяти прибрежных районов прилегают к заливу, в котором пройдут соревнования по парусному спорту.

"Я бы не стала говорить о необходимости менять место проведения соревнований, так как мы еще не знаем, каковы риски", - цитирует Пикао телеканал CNN.

Данный вид бактерии может вызвать менингит и легочные инфекции и опасен тем, что является устойчивым к антибиотикам.