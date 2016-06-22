В Бразилии застрелили ягуара, ставшего символом Олимпиады в Рио - ВИДЕО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Военнослужащие Бразилии застрелили самку пятнистого ягуара по кличке Жума, которая участвовала в мероприятиях, посвященных прибытию олимпийского огня в город Манаус.

Как сообщает Report, такие меры были приняты после того, как животное сумело вырваться и попыталось напасть на одного из ветеринаров.

Это случилось в штате Амазонас, в зоопарке города Манаус, куда самку доставили после церемонии. Сначала ее попытались усыпить, выстрелив дротиками с транквилизатором. Однако четыре усыпляющих патрона не подействовали, и ягуара убили.

Напомним, ягуар является официальным символом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые пройдут 5-21 августа.