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    В Бразилии застрелили ягуара, ставшего символом Олимпиады в Рио - ВИДЕО

    Животное пыталось напасть на одного из ветеринаров

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Военнослужащие Бразилии застрелили самку пятнистого ягуара по кличке Жума, которая участвовала в мероприятиях, посвященных прибытию олимпийского огня в город Манаус.

    Как сообщает Report, такие меры были приняты после того, как животное сумело вырваться и попыталось напасть на одного из ветеринаров.

    Это случилось в штате Амазонас, в зоопарке города Манаус, куда самку доставили после церемонии. Сначала ее попытались усыпить, выстрелив дротиками с транквилизатором. Однако четыре усыпляющих патрона не подействовали, и ягуара убили.

    Напомним, ягуар является официальным символом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые пройдут 5-21 августа.

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