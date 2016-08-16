В Бразилии приспустят бразильские флаги на стадионах в память об Авеланже

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Все бразильские флаги на всех соревнованиях Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро во вторник будут приспущены в память об экс-президенте Международной федерации футбола (ФИФА) Жоао Авеланже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор по коммуникациям оргкомитета Игр-2016 Марио Андрада.

"Мы сожалеем по поводу смерти Авеланжа, сегодня все бразильские флаги на всех стадионах Олимпийских игр будут приспущены", - сказал Андрада журналистам.