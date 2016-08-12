В Бразилии объявили траур из-за погибшего при исполнении в Рио солдата

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности президента Бразилии Мишел Темер издал указ об однодневном трауре по всей стране в связи с гибелью солдата, обеспечивавшего безопасность на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я объявил официальный траур во всей стране сроком в один день со дня издания этого указа в знак траура по погибшему солдату Элиу Виэйре Андради", - говорится в опубликованном официальным изданием правительства Diario Oficial de la Uniao документе.

По данным газеты Globo, 35-летний Андради, сотрудник военной полиции бразильского штата Рорайма, был ранен в среду во время операции по обеспечению безопасности в одной из фавел на севере Рио-де-Жанейро. Он скончался в ночь с четверга на пятницу.

Издание также сообщает, что в штате Рорайма объявлен трехдневный траур.