В борьбе за шахматную корону впервые определился победитель

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Российский гроссмейстер Сергей Карякин черными фигурами победил норвежца Магнуса Карлсена в восьмой партии матча за мировую шахматную корону.

Как сообщает Report, Сергей Карякин черными фигурами победил Магнуса Карлсена и повел в счете. На 51-м ходе действующий чемпион мира Карлсен сыграл неточно и через ход сдался. Таким образом, Карякин повел в матче со счетом 4,5-3,5 по итогам восьми партий, семь из которых завершились вничью.

Отметим, что 9-я партия состоится 23 ноября. Шахматисты должны провести 12 партий.