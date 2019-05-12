В Барселоне завершилась гонка Гран-при Испании Формулы-1.

Как передает Report, победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе место досталось напарнику Хэмилтона по команде Валттери Боттасу. Таким образом, «Мерседес» оформил пятый кряду победный дубль, а Хэмилтон вернулся на вершину общего зачёта.

Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят завершил гонку на девятой позиции. Его напарник по команде Александер Албон финишировал 11-м.