О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку завершился второй день Гран-при Азербайджана

В Баку завершился второй день Гран-при Азербайджана Финишировал второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Индивидуальные
5 июня 2021 г. 20:53
В Баку завершился второй день Гран-при Азербайджана

Финишировал второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report, во второй день пятой гонки прошли спринтерские гонки в Формуле 2, а также третий квалификационный раунд в Формуле-1.

Пилот "Prema Racing" Роберт Шварцман выиграл первый спринт в Формуле 2, а Юрий Випс из "Hitech Grand Prix" победил во втором.

В Формуле 1 французский пилот "Alpha Tauri" Пьер Гасли показал лучшее время в третьей свободной практике. В квалификационном раунде первым финишировал пилот Ferrari Шарль Леклер.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот же день впервые состоится финальный этап Формулы 2. Основная гонка Формулы-1 начнется в 16:00, где будет определен победитель.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Qran-prisində ikinci günə yekun vuruldu

Экслюзивные новости

Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
Призыв украинских депутатов в связи с погибшими в Кельбаджаре азербайджанскими журналистами
4 июня 2021 г. 18:48
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый министр здравоохранения Украины о приоритетах сотрудничества с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 15:38
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi