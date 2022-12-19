В Баку завершился международный турнир по борьбе

Подведены итоги международного турнира “Təhsil” среди юниоров (до 17 лет) по греко-римской и вольной борьбе.

Подведены итоги международного турнира “Təhsil” среди юниоров (до 17 лет) по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает Report, в последний день соревнований, организованных Министерством науки и образования совместно с Федерацией борьбы Азербайджана, выступили греко-римские борцы весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

На турнире в бакинском Дворце спорта на высшую ступень пьедестала почета поднялись Раван Гасанзаде (48 кг), Айхан Джавадов (55 кг), Мурад Зейналабдинов (65 кг), Орхан Гаджиев (80 кг), Махир Гурбанлы (110 кг).