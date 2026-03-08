Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Баку завершился Кубок мира FIG по спортивной гимнастике

    08 марта, 2026
    В Баку завершился Кубок мира FIG по спортивной гимнастике

    В Национальной арене гимнастики в Баку прошел Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

    Как сообщает Report, в соревнованиях приняли участие спортсмены из более чем 30 стран.

    Азербайджан среди мужчин представляли Никита Симонов, Айдын Ализаде и Расул Ахмедзаде, а среди женщин - Дениз Алиева и Назенин Теймурова.

    В первые два дня соревнований состоялся квалификационный этап, в последние два дня - финальные выступления. По результатам квалификации Никита Симонов, Дениз Алиева и Айдын Ализаде завоевали путевки в финальный этап, однако никто из них не смог войти в число призеров. Никита Симонов завершил соревнования на 4-м месте, Дениз Алиева - на 6-м, а Айдын Ализаде - на 8-м.

    В течение четырехдневных соревнований для зрителей также были организованы различные интерактивные развлекательные программы. Маскоты соревнований Тилли и Джилли вместе со зрителями поддержиали спортсменов.

