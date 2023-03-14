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В Баку введена в эксплуатацию "спортивная зона"

В Баку введена в эксплуатацию "спортивная зона" Министерство молодежи и спорта ввело в эксплуатацию "спортивную зону" в поселке Ахмедли Хатаинского района столицы.
Индивидуальные
14 марта 2023 г. 12:22
В Баку введена в эксплуатацию спортивная зона

Министерство молодежи и спорта ввело в эксплуатацию "спортивную зону" в поселке Ахмедли Хатаинского района столицы.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, спортивные послы - волейболистка Айнур Иманова, гимнастка Алия Пашаева, футболист Максим Медведев, а также победитель Исламских игр солидарности баскетболист Заур Пашаев.

В "спортивной зоне" созданы условия для занятий баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, шахматами, фитнесом и пр.

Министр Ф.Гаибов отметил, что проект будет продолжен: "Планируем в течение года открыть такие зоны в других городах и районах".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “İdman zonası” istifadəyə verilib

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