В Баку введена в эксплуатацию "спортивная зона"

Министерство молодежи и спорта ввело в эксплуатацию "спортивную зону" в поселке Ахмедли Хатаинского района столицы.

Министерство молодежи и спорта ввело в эксплуатацию "спортивную зону" в поселке Ахмедли Хатаинского района столицы.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, спортивные послы - волейболистка Айнур Иманова, гимнастка Алия Пашаева, футболист Максим Медведев, а также победитель Исламских игр солидарности баскетболист Заур Пашаев.

В "спортивной зоне" созданы условия для занятий баскетболом, мини-футболом, настольным теннисом, шахматами, фитнесом и пр.

Министр Ф.Гаибов отметил, что проект будет продолжен: "Планируем в течение года открыть такие зоны в других городах и районах".