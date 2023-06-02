В Баку введен в эксплуатацию каток

Министерство молодежи и спорта ввело в эксплуатацию каток в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Министерство молодежи и спорта ввело в эксплуатацию каток в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в церемонии открытия катка приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генсек Азер Алиев, олимпийские чемпионы, спортивные послы и представители федераций.

Каток введен в эксплуатацию для содействия популяризации фигурного катания и хоккея в стране.

Министр Фарид Гаибов выступил с речью и поприветствовал участников мероприятия. Затем был вынесен флаг Азербайджана и прозвучал Государственный гимн.

Вслед за этим состоялись выступления фигуристов.