В Баку впервые проведена конференция по гендерному равноправию в дзюдо

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Комиссия Международной федерации дзюдо (IJF) по гендерному равенству организовала в Баку первую конференцию на тему равноправия между женщинами и мужчинами в дзюдо.

Как сообщает Report, мероприятие в Hilton Hotel с участием президента IJF Мариуса Визера было организовано под руководством менеджера структуры по соревнованиям Лизы Аллан.

В заседании приняли участие президент Федерации дзюдо Японии Ямасита Ясухиро, румынский депутат Розалиа-Иболья Биро, президент Федерации дзюдо Хорватии Санда Чорак, президент Федерации дзюдо Австралии Кейт Коркери, японка Акико Амано, из Бразилии Юко Фуджи, Дритон Кука и Майлинда Келменди из Косово, и Сабрина Фильцмозер из Австрии, представители различных национальных федераций и другие лица.

М.Визер и другие выступающие обратили внимание на важность гендерного равенства в спорте. Была отмечена важность наличия правильной стратегии и баланса в данной сфере.

Я.Ямасита поддержал комиссию и отметил, что гендерный вопрос будет широко обсужден в руководимой им структуре. Он призвал другие национальные федерации к борьбе с половой дискриминацией в спорте.

С.Чорак в своем выступлении обратил внимание на то, что мужчинам-дзюдоистам впервые разрешили участие в Летних олимпийских играх в Токио в 1964 году, а женщинам значительно позже - в Летних олимпийских играх в Барселоне в 1992 году. Он отметил, что на запрос IJF по гендерному равенству в 2017 году отреагировало всего 26% национальных федераций. По словам хорватского функционера, только в 20% странах-членах структуры в данной сфере ведутся активные работы.

С.Фильцмозер в своем выступлении сказала, что одинаковая призовая сумма для мужчин и женщин на различных соревнованиях по дзюдо – положительное явление.

А.Амано, дебютировавшая как первая японка-рефери на Летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году, подчеркнула важность большего привлечения женщин в судейство. К.Коркери же отметила, что для роста популярности дзюдо в мире этот вид спорта должен широко пропагандироваться среди женщин.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.