В Баку впервые прошел турнир M-1 Challenge 67 "Битвы в Стране огней"

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Баку впервые прошел турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 67 "Битвы в Стране огней".

Как сообщает Report, в соревнованиях в Олимпийском спортивном центре "Сархадчи" участвовали спортсмены из 15 стран. Азербайджан был представлен тремя бойцами.

Заур Гаджибабаев из клуба Baku Fighter в первом раунде одержал победу над немецким соперником по прозвищу Лазар Тодеви. Другой азербайджанский спортсмен Талех Наджафзаде встречался со спортсменом из Экваториальной Гвинеи Фелипе Нсуе. Т.Наджафзаде одолел соперника в третьем раунде.

В последнем бое дня в весовой категории 77 кг Этигат Атакашиев встретился с испанским бойцом Адрианом Пересом и одержал победу.

Отметим, что прямая трансляция турнира осуществлялась в 150 странах мира. В качестве почетного гостя участвовал президент Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) и M-1 Global Вадим Финкельштейн.