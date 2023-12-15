В Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике

По инициативе Европейского гимнастического союза в 2024 году в Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.

По инициативе Европейского гимнастического союза в 2024 году в Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, в программу соревнований, которые будут отличатся новым форматом, добавлены "перекрестные выступления", когда гимнасты соревнуются друг с другом напрямую на основе жеребьевки за выход в финал после квалификационных соревнований.

Будут определены призовой фонд и правила награждения победителей конкурса.

Кубок Европы будет открыт для всех стран, входящих в Международную федерацию гимнастики. На Кубке пройдут финальные соревнования в многоборье, командном зачете и по индивидуальной программе. В соревновании примут участие не только взрослые спортсменки, но и юные гимнасты.

Кубок Европы пройдет на Национальной гимнастической арене с 29 по 31 марта.