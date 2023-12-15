О нас

В Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике

В Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике По инициативе Европейского гимнастического союза в 2024 году в Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.
Индивидуальные
15 декабря 2023 г. 15:07
В Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике

По инициативе Европейского гимнастического союза в 2024 году в Баку впервые пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, в программу соревнований, которые будут отличатся новым форматом, добавлены "перекрестные выступления", когда гимнасты соревнуются друг с другом напрямую на основе жеребьевки за выход в финал после квалификационных соревнований.

Будут определены призовой фонд и правила награждения победителей конкурса.

Кубок Европы будет открыт для всех стран, входящих в Международную федерацию гимнастики. На Кубке пройдут финальные соревнования в многоборье, командном зачете и по индивидуальной программе. В соревновании примут участие не только взрослые спортсменки, но и юные гимнасты.

Кубок Европы пройдет на Национальной гимнастической арене с 29 по 31 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda ilk dəfə bədii gimnastika üzrə Avropa Kuboku keçiriləcək

Самое важное

Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне
15 декабря 2023 г. 13:35
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках Года Гейдара Алиева
Ильхам Алиев: XVI Съезд учителей знаменателен тем, что проводится в рамках "Года Гейдара Алиева"
15 декабря 2023 г. 13:04
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XVI Съезда учителей Азербайджана
15 декабря 2023 г. 12:50
Состоялось расширенное заседание правления партии Ени Азербайджан
ФотоСостоялось расширенное заседание правления партии "Ени Азербайджан"
15 декабря 2023 г. 11:40
Партия Ени Азербайджан выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
Партия "Ени Азербайджан" выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на пост президента
15 декабря 2023 г. 11:12
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
Глава МИД Азербайджана ответил на предложение Армении об отводе войск от границы
14 декабря 2023 г. 16:05
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
Азербайджан готовит ответ на предложения Армении по мирному соглашению
14 декабря 2023 г. 15:29
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
Азербайджан утвердил регламент комиссии по делимитации границ с Арменией
14 декабря 2023 г. 14:11
В Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
ФотоВ Женеве стартует международная конференция по неоколониализму, организованная Бакинской инициативной группой
14 декабря 2023 г. 09:45
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости
13 декабря 2023 г. 15:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi