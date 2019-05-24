В Баку прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробике

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по аэробике.

Как сообщает Report, на мероприятии на Национальной гимнастической арене президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов отметил об организации соревнований на высоком уровне.

По его словам, чемпионат Европы по аэробике проводится в Азербайджане впервые: "Соревнования организованы на высоком уровне. За это выражаю признательность президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, членам национального оргкомитета, волонтерам и болельщикам".

Отметим, что чемпионат Европы охватит 3 дня.