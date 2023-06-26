В Баку в рамках MINEPS VII состоялась презентация стенда E-sports lab

26 июня в рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялась презентация стенда "E-sports lab".

26 июня в рамках проходящей в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялась презентация стенда "E-sports lab".

Как сообщает Report, стенд посетили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и делегация ЮНЕСКО.

Вице-президент Федерации электронных видов спорта Азербайджана Огтай Гасымзаде рассказал гостям об эволюции видеоигр, начиная от 80-ых годов прошлого века до видеоигр наших дней, при создании которых используются высокие технологии и VR симуляторы.

Отметим, что конференция MINEPS VII проходит в Баку с 26 по 29 июня.

Фото: Джавид Османов