В Баку в рамках международной конференции министров спорта состоится "Утренний марафон"

В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоится "Утренний марафон".

В рамках VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) в Баку состоится "Утренний марафон".

Как сообщает Report, марафон проводится при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана.

На марафон, который стартует 28 июня в 07:00 перед "Бульвар отелем" в "Белом городе", приглашены все желающие.

Напомним, в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

По итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта — поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.