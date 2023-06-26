В Баку в рамках конференции MINEPS VII обсудили продвижение гендерного равенства через спорт

В Баку в рамках конференции MINEPS VII состоялась сессия, посвященная продвижению гендерного равенства через спорт.

В Баку в рамках конференции MINEPS VII состоялась сессия, посвященная продвижению гендерного равенства через спорт.

Как передает Report, в ходе сессии эксперты отметили необходимость использовать силу спорта в качестве инструмента для продвижения в области гендерного равенства.

Было отмечено, что гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в спорте являются одним из трех глобальных приоритетов Fit for Life. Чтобы продвигать этот призыв к действию, ЮНЕСКО разрабатывает серию практических продуктов, призванных помочь положить конец насилию в отношении женщин и девочек и расширить использование спорта в качестве ключевого катализатора равенства и развития.

Основными темами в ходе дискуссий стала борьба с барьерами, возникающими на пути к участию в спорте для девочек и женщин, а также передовой опыт для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Сегодня в Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII). В конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

По итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта — поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.