В Баку в 2027 году пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике

В Баку в 2027 году пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.

В Баку в 2027 году пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, соответствующее решение было принято путем голосования на заседании совета Международной федерации гимнастики в турецком городе Анталья.

Соревнование будет организовано 15-19 сентября на Национальной арене гимнастики.

Отметим, что Израиль также выдвинул кандидатуру на проведение чемпионата мира. Соревнование 2027 года станет третьим по счету чемпионатом мира по художественной гимнастике, организованным в Азербайджане. Чемпионаты в Баку уже проходили в 2005 и 2019 годах.