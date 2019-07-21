В Баку стартует XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль

Сегодня стартует XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" (EYOF).

Как сообщает Report, фестиваль, организуемый с 1991 года Европейскими олимпийскими комитетами, проходит под эгидой Международного олимпийского комитета, и продлится до 27 июля.

На олимпийском фестивале будут участвовать спортсмены из 48 стран, включая Азербайджан. Армения не обращалась для участия в фестивале. Ввиду того, что единственный спортсмен из Лихтенштейна, который должен был приехать в Баку, но не сможет этого сделать из-за полученной травмы, Национальный олимпийский комитет этой страны отозвал заявку об участии.

Сборная Азербайджана представлена на фестивале 122 спортсменами. Атлеты разыграют медали в 10-ти видах спорта: спортивная гимнастика, атлетика, баскетбол, велосипедный спорт, гандбол, дзюдо, плавание, теннис, волейбол и борьба. В целом 135 комплектов наград найдут своих обладателей. Во время фестиваля в 12-ти спортивных объектах будут работать более 2500 добровольцев. Всего в деревне атлетов будут размещены 3900 человек.

Спортивные соревнования на фестивале стартуют в 09:00 в Бакинской теннисной академии. В индивидуальном соревновании Азербайджан представят Алина Гусейнова, Полина Дробышева, Кянан Гасымов и Тамерлан Азизов. Первыми медалистами EYOF станут спортсмены-борцы. Первый этап вольной и греко-римской борьбы стартует в 10:30, финал - в 16:00. Здесь умения продемонстрируют Мурад Хагвердиев (45 кг), Абульфаз Насиров (55 кг) и Фарид Садыхлы (45 кг), Нихат Мамедли (55 кг) соответственно.

Торжественная церемония открытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в Бакинском "Кристал Холле" состоится в 20:00. Для комфортного передвижения обладателей билетов и аккредитованных лиц выделены специальные транспортные средства. С 17:00 до 01:00 со станций метро "28 Мая" и "Эльмляр Академиясы" до Бакинского "Кристал Холла" и обратно будут курсировать бесплатные автобусы.

Теннис

Индивидуальные соревнования

09:00 – 17:00. Алина Гусейнова, Полина Дробышева, Кянан Гасымов, Тамерлан Азизов

Бакинская теннисная академия

Борьба

Вольная борьба

10:30 – 13:30 Мурад Хагвердиев (45 кг), Абульфаз Насиров (55 кг)

Греко-римская борьба

10:30 – 13:30. Фарид Садыхлы (45 кг), Нихат Мамедли (55 кг)

16:00 – 17:30. Медальные встречи

Спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева

Церемония открытия

20:00. Бакинский "Кристал Холл"