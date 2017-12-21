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    В Баку стартует международный турнир, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса

    В соревновании участвуют 114 боксеров из 11 стран

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартует традиционный международный турнир среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова.

    Как сообщили Report в Федерации бокса Азербайджана (ФБА), соревнование продлится 4 дня.

    В турнире, который состоится в спортивном зале ФБА, наряду с азербайджанскими спортсменами примут участие команды из  России, Украины, Таджикистана, Индии, Ирана, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Грузии и Узбекистана.

    В целом, в соревновании, в котором примут участие 114 боксеров в 10 весовых категориях, Азербайджан будет представлен 3 командами.

    Отметим, что бои начнутся сегодня в 16:00. Финал состоится 24 декабря. 

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