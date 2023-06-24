В Баку стартует международное мероприятие с участием министров по физическому воспитанию и спорту

С 26 июня в Баку начинает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту (MİNEPS VII).

С 26 июня в Баку начинает работу VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту (MİNEPS VII).

Как передает Report, что в конференции и связанных с ней мероприятиях примут участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 соседних стран и международных организаций.

Следует отметить, что по итогам конференции будет принят партнерский документ «Fit for Life» от проекта «Fit for Life», спортивной инициативы ЮНЕСКО. Основной целью проекта является поддержка инклюзивности в сфере спорта, улучшение самочувствия молодежи и устранение негативных последствий пандемии COVID-19.

Конференция продлиться 4 дня и завершится 29 июня.

Напомним, что 28 октября 2022 года на очередной сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту в Париже, между Правительством Азербайджана и ЮНЕСКО было подписано Соглашение о проведении этого мероприятия и таким образом, Азербайджан получил право проведения конференции MINEPS VII.