В Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике

Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике.

Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике.

Как сообщает Report, соревнования, которые впервые состоятся в Азербайджане, пройдут в Национальной арене гимнастики.

Ожидается, что в мировом первенстве, который продлится до 13 марта, примут участие 170 спортсменов из 17 стран. Гимнасты выступят в женском, мужском и смешанном парном разряде, а также в женском и мужском групповых программах.

В мужском парном разряде Азербайджан будут представлять чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев. В миксте выступят победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.