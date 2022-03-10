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В Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике

В Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике.
Индивидуальные
10 марта 2022 г. 08:16
В Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике

Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по акробатической гимнастике.

Как сообщает Report, соревнования, которые впервые состоятся в Азербайджане, пройдут в Национальной арене гимнастики.

Ожидается, что в мировом первенстве, который продлится до 13 марта, примут участие 170 спортсменов из 17 стран. Гимнасты выступят в женском, мужском и смешанном парном разряде, а также в женском и мужском групповых программах.

В мужском парном разряде Азербайджан будут представлять чемпионы Европы среди юниоров Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев. В миксте выступят победители международных турниров Сабир Агаев и Мехрибан Саламова, серебряные и бронзовые призеры чемпионата Европы Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda akrobatika gimnastikası üzrə dünya çempionatı start götürür

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