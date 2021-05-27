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В Баку стартует чемпионат мира по аэробной гимнастике

В Баку стартует чемпионат мира по аэробной гимнастике В чемпионате состоятся классификационные и финальные этапы по каждой из категорий
Индивидуальные
27 мая 2021 г. 10:08
В Баку стартует чемпионат мира по аэробной гимнастике

Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по аэробной гимнастике.

Как передает Report, в соревновании, которое Азербайджан примет впервые, свои силы проверит 171 спортсмен из 22 стран.

В чемпионате, который продлится 3 дня, состоятся индивидуальные женские и мужские выступления, выступления смешанных пар, троиц, групп, также программы по аэродансу и аэростепу. Согласно правилам, один участник может участвовать максимум в трех из этих категорий.

Азербайджан в индивидуальной программе представят Нурджан Джаббарлы, Владимир Долматов, смешанная пара Медина Мустафаева – Владимир Долматов, в групповых выступлениях – Владимир Долматов, Имран Имранов, Нармина Гусейнова, Хошгедем Гулиева, Балазханым Ахмедова, в аэродансе – Эльчин Мамедов, Имран Имранов, Нармина Гусейнова, Нурджан Джаббарлы, Медина Мустафаева, Нигяр Ибрагимбейли, Акиф Керимли, Айхан Ахмедли.

В чемпионате состоятся классификационные и финальные этапы по каждой из категорий.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda aerobika gimnastikası üzrə dünya çempionatı başlayır

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