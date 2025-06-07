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В Баку стартовало ралли Peking to Paris Motor Challenge

В Баку стартовало ралли Peking to Paris Motor Challenge Одна из самых захватывающих автомобильных гонок в мире, международное ралли Peking to Paris Motor Challenge, второй раз проходит через Азербайджан.
Индивидуальные
7 июня 2025 г. 19:43
В Баку стартовало ралли Peking to Paris Motor Challenge

Одна из самых захватывающих автомобильных гонок в мире, международное ралли Peking to Paris Motor Challenge, второй раз проходит через Азербайджан.

Как сообщает Report, пробег ретро-автомобилей организован при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Автомобильной федерации Азербайджана и операционной компании Baku City Circuit.

Сотрудник операционной компании Baku City Circuit Алевсат Гейдаров рассказал, что Peking to Paris Motors Challenge – это настоящее испытание для легендарных автомобилей XX века и их экипажей: "В течение 37 дней участники преодолеют расстояние в 14 500 километров, проехав через 12 стран. Гонка стартовала 17 мая у Великой Китайской стены и, пройдя через территории Китая, Монголии, Казахстана, уже достигла Азербайджана".

Автолюбители смогли посмотреть эти редкие ретро автомобили во время выставки, проходившей в Приморском Национальном парке, перед фонтаном "Семь красавиц". Самым "возрастным" участником пробега стал American LaFrance Type 10 1917 года выпуска, а самым "молодым" - Toyota Hilux 1984 года.

Азербайджанский этап ралли стартует 9 июня у Центра Гейдара Алиева в Баку. Трасса пройдет через Гобустан, Шамаху, Аджинохур-Джейранчельскую равнину, другие живописные регионы Азербайджана и завершится в Гахе. На территории Азербайджана в ралли участвуют 55 ретро автомобилей. 10 июня участники покинут нашу страну и продолжат движение по интересным маршрутам Грузии и Турции. Затем, проехав через территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии и Швейцарии, они отправятся во Францию, где будет финиш гонки.

Напомним, что автопробег Peking to Paris впервые состоялся в 1907 году. Маршрут ралли проходит через Азербайджан во второй раз.

ФОТО: Вюгар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Peking to Paris Motor Challenge” avtomobil yarışı start götürüb

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