В Баку стартовало первенство Азербайджана по легкой атлетике среди подростков

В Баку стартовало первенство страны по легкой атлетике среди юниоров (2010-2011 годов рождения).

В Баку стартовало первенство Азербайджана по легкой атлетике среди подростков (2010-2011 гр.).

Как сообщает Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

На церемонии открытия вице-президент Федерации Кёнюль Нуруллаева и заведующая сектором Министерства молодежи и спорта Севда Мирзаева пожелали участникам успехов.

В соревнованиях принимают участие более 170 атлетов из Баку, а также из Гянджи, Нахчывана, Мингячевира, Исмаиллы, Хызы, Губы, Хачмаза, Астары и Барды.

В рамках первенства страны определятся сильнейшие в этой возрастной категории в беге на различные дистанции, прыжках в длину, прыжках в высоту, метании молота, метании диска, метании копья и толкании ядра.

Соревнования, проходящие на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и на базе Федерации легкой атлетики по метательным видам атлетики, продлятся 2 дня.