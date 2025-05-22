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В Баку стартовало первенство Азербайджана по легкой атлетике среди подростков

В Баку стартовало первенство Азербайджана по легкой атлетике среди подростков В Баку стартовало первенство страны по легкой атлетике среди юниоров (2010-2011 годов рождения).
Индивидуальные
22 мая 2025 г. 21:01
В Баку стартовало первенство Азербайджана по легкой атлетике среди подростков

В Баку стартовало первенство Азербайджана по легкой атлетике среди подростков (2010-2011 гр.).

Как сообщает Report, соревнования организованы Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

На церемонии открытия вице-президент Федерации Кёнюль Нуруллаева и заведующая сектором Министерства молодежи и спорта Севда Мирзаева пожелали участникам успехов.

В соревнованиях принимают участие более 170 атлетов из Баку, а также из Гянджи, Нахчывана, Мингячевира, Исмаиллы, Хызы, Губы, Хачмаза, Астары и Барды.

В рамках первенства страны определятся сильнейшие в этой возрастной категории в беге на различные дистанции, прыжках в длину, прыжках в высоту, метании молота, метании диска, метании копья и толкании ядра.

Соревнования, проходящие на стадионе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и на базе Федерации легкой атлетики по метательным видам атлетики, продлятся 2 дня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda atletika üzrə Azərbaycan birinciliyinə start verilib

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