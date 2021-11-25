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В Баку стартовало очередное международное соревнование

В Баку стартовало очередное международное соревнование 25 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).
Индивидуальные
25 ноября 2021 г. 11:40
В Баку стартовало очередное международное соревнование

25 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

Как передает Report, в ходе церемонии в зал Национальной арены гимнастики были внесены флаги 32 стран-участниц, которые участвуют в соревнованиях.

Были произнесены клятвы от имени судей, гимнастов и тренеров. Клятвы еще раз напомнили о соблюдении принципов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте.

От имени 650 спортсменов, принимающих участие в соревнованиях, клятву произнесла азербайджанская спортсменка Селджан Магсудова.

Поприветствовавший участников соревнований вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде поблагодарил Федерацию гимнастики Азербайджана и Президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиеву за организацию соревнований на высоком уровне.

Затем прозвучал Государственный гимн.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в возрастных категориях 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. В каждой программе Всемирных соревнований среди возрастных групп предусмотрены квалификационные этапы и финальные выступления. Согласно правилам, один участник может выступить в различных программах.

В соответствии с требованиями действующего карантинного режима соревнования пройдут без зрителей.

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