В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS

В Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц по физическому воспитанию и спорту (MİNEPS VII).

В Баку проходит VII Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт (MINEPS VII).

Как передает Report, что в конференции и связанных с ней мероприятиях принимают участие более 50 министров и высокопоставленных чиновников, более 540 представителей из 124 стран и международных организаций.

На открытии со вступительной речью выступит министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

В первый день конференции сессии охватят такие темы как гендерное равенство, Африка и расширение прав и возможностей молодежи в спорте.

Участники дискуссии поделятся историями успеха и передовой практикой в отношении влияния спорта на эти области, а также вызовами, которые необходимо решить, чтобы воспользоваться результатами спорта и достичь большего развития.

Конференция продлится до 29 июня.

Отметим, что по итогам конференции в продолжение одноименного проекта, являющегося спортивной инициативой ЮНЕСКО, будет принят партнерский документ Fit for Life. Основная цель проекта — поддержка инклюзивности в области спорта, повышение благосостояния молодежи, устранение негативных последствий пандемии COVID-19 и разработка политики по снижению физической пассивности.