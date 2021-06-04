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Формула-1: Ферстаппен выиграл первый свободный заезд в Баку - ОБНОВЛЕНО

Формула-1: Ферстаппен выиграл первый свободный заезд в Баку - ОБНОВЛЕНО Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формула 1".
Индивидуальные
4 июня 2021 г. 13:50
Формула-1: Ферстаппен выиграл первый свободный заезд в Баку - ОБНОВЛЕНО
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На Гран-при Азербайджана в классе "Формула-1" завершился первый свободный заезд.

Как сообщает Report, пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен приехал первым, опередив всех соперников.

Пилоты "Ferrari" Шарль Леклер занял второе, Карлос Сайнс - третье место.

7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий в "Mercedes", приехал седьмым.

В 16:00 начнется второй тестовый заезд.

5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы 1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.

13:10

Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 13:30.

В 16:00 начнется второй тестовый заезд.

5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы 1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Bakıdakı ilk sərbəst yürüşü Ferstappen qazandı - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Formula 1 race kicks off in Baku 

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