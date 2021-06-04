Формула-1: Ферстаппен выиграл первый свободный заезд в Баку - ОБНОВЛЕНО

На Гран-при Азербайджана в классе "Формула-1" завершился первый свободный заезд.
Как сообщает Report, пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен приехал первым, опередив всех соперников.
Пилоты "Ferrari" Шарль Леклер занял второе, Карлос Сайнс - третье место.
7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий в "Mercedes", приехал седьмым.
В 16:00 начнется второй тестовый заезд.
5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы 1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.
13:10
Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формула 1".
Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 13:30.
В 16:00 начнется второй тестовый заезд.
5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы 1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.