Формула-1: Ферстаппен выиграл первый свободный заезд в Баку - ОБНОВЛЕНО

Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формула 1".

На Гран-при Азербайджана в классе "Формула-1" завершился первый свободный заезд.

Как сообщает Report, пилот команды "Red Bull" Макс Ферстаппен приехал первым, опередив всех соперников.

Пилоты "Ferrari" Шарль Леклер занял второе, Карлос Сайнс - третье место.

7-кратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий в "Mercedes", приехал седьмым.

В 16:00 начнется второй тестовый заезд.

5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы 1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.

13:10

Стартовал первый свободный заезд Гран-при Азербайджана "Формула 1".

Как сообщает Report, пилоты будут тестировать свои болиды до 13:30.

В 16:00 начнется второй тестовый заезд.

5 июня состоится третий тестовый заезд "Формулы 1" и порядковый тур, а 6 июня - основной этап.