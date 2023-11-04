Завершились первые бои на турнире Landmark 7 в Баку

В рамках турнира Landmark 7, организованного Федерацией боевых искусств Ризин в Баку, состоялись 4 поединка.

В рамках турнира Landmark 7, организованного Федерацией боевых искусств Ризин в Баку, состоялись еще 4 поединка.

Как сообщает Report, во второй встрече дня представитель Грузии Шота Бетлемидзе одержал победу над португальцем Квентином Домингосом.

В третьем поединке Владислав Руднев победил казахстанца Ильяра Асханова, а в четвертом - представитель Узбекистана Ильхам Назимов победил камерунца Жореса Дина.

В женской борьбе украинка Анастасия Светкивска одержала победу над кыргызской спортсменкой Фаридой Абдуевой.

18:39

В Баку стартовал турнир Landmark 7, организованный Федерацией боевых искусств Ризин.

Как сообщает Report, в первом поединке представитель Латвии Хасан Межиев встретился с казахстанцем Константином Меркуловым.

Встреча завершилась победой бойца ММА из Латвии. Он победил своего соперника удушающим приемом в первом раунде.

Отметим, что 5 представителей Азербайджана попробуют свои силы в турнире Landmark 7.