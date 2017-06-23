В Баку стартовал свободный заезд "Формулы-2"

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку стартовал свободный заезд 7-8 туров "Формулы-2".

Как сообщает Report, в соревновании принимает участие 21 пилот.

Сейчас силами меряются Шарль Леклер (Монако, Prema Racing), Антонио Фуоко (Италия, Prema Racing), Луиз Делетраз (Швейцария, Racing Engineering), Густав Маля (Швеция, Racing Engineering), Лука Гиотто (Италия, RUSSIAN TIME), Артем Маркелов (Россия, RUSSIAN TIME), Нобухару Мацусита (Япония, ART Grand Prix), Сергей Сироткин (Россия, ART Grand Prix), Оливер Роуленд (Великобритания, DAMS), Николас Латифи (Канада, DAMS), Ральф Бошунг (Швейцария, Campos Racing), Роберт Висоу (Румыния, Campos Racing), Серджио Сетте Камара (Бразилия, MP Motorsport), Джордан Кинг (Великобритания, MP Motorsport), Набиль Джеффри (Малайзия, Trident), Серхио Канамасас (Испания, Trident), Ник Де Врис (Нидерланды, Rapax), Джонни Чекотто (Венесуэла, Rapax), Норман Нато (Франция, Pertamina Arden) и Шон Джелал (Индонезия, Pertamina Arden).

Отметим, что сегодня в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 13:00 и 17:00 состоятся два свободных заезда. Последний заезд состоится 24 июня на три часа раньше квалификации в 14:00. Решающий этап Гран-при состоится 25 июня в 17:00. Все 20 членов 10 участвующих команд стартуют перед Домом правительства и проедут 51 круг против часовой стрелки, проехав мимо Девичьей башни, Ичеришехер и круга "Азнефть".