Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал межкомандный чемпионат мира по тхэквондо.

Как сообщает Report, женские и мужские команды будут бороться в двух группах.

Среди женщин сборные Китая, России, Италии и Франции будут выступать в одной группе, сборные Азербайджана, США, Южной Кореи и Турции - в другой. В соревнованиях среди мужчин в одну группу попали сборные России, Ирана, России, Южной Кореи и Турции, в другую - сборные Азербайджана, Бельгии и США.

В смешанной борьбе встретятся Бельгия с Южной Кореей, США с Россией.

Среди мужчин будут участвовать Магомед Мамедов (63 кг), Айхан Тагизаде, Сина Бахрами (обе 68 кг), Саид Гулиев (74 кг), Милад Беиги Харчегани (80 кг), Радик Исаев (+87 кг), среди женщин - Сафийе Полат (49 кг), Зейви Керимова, Гюльханым Йешилдал (обе 57 кг), Япрак Эриш (62 кг), Мелисса Пагнотта (67 кг) и Решмийе Оогник (73 кг).

Соревнования начались в 10:00.