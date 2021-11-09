О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку состоялся забег по случаю Дня Победы

В Баку состоялся забег по случаю Дня Победы Министерство молодежи и спорта организовало в Баку благотворительный Забег Победы, охвативший все слои населения.
Индивидуальные
9 ноября 2021 г. 17:16
В Баку состоялся забег по случаю Дня Победы

Министерство молодежи и спорта организовало в Баку благотворительный Забег Победы, охвативший все слои населения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, дистанция забега, организованного под лозунгом “Вперед с гордостью”, составила 5 000 метров.

Забег, организованный на территории Приморского национального парка, стартовал напротив Elektra Events Hall и завершился возле Приморского вокзала.

Для участия в забеге всего зарегистрировались 1 246 человек. Каждый участник прошел регистрацию, предварительно внеся пожертвование в Фонд "YAŞAT".

Среди мужчин победил Эльман Абышов (17,50 минуты). Аллахгулу Гусейнов (18,05) и Намик Асадов (18,31) заняли второе и третье места соответственно.

Среди женщин первой финишировала Анна Юсупова (18,35). Рабия Оруджева (23,21) стала второй, а Севда Вердиева (24,58) - третьей.

Премия Fair play была вручена самому возрастному участнику забега Тарверди Алиеву (82 года).

Победителям были вручены награды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qələbə qaçışı təşkil edilib

Самое важное

Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
Минобороны Азербайджана: Противозаконный въезд в Карабах армянского министра обороны - провокация
9 ноября 2021 г. 12:01
Министры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
ФотоМинистры обороны Азербайджана и Турции провели совместную пресс-конференцию
9 ноября 2021 г. 10:38
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага
9 ноября 2021 г. 00:05
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехстороннего заявления
8 ноября 2021 г. 23:01
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора
Эрдоган: Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в рамках реализации Зангезурского коридора
8 ноября 2021 г. 22:48
В Баку состоялся музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы
ФотоВ Баку состоялся музыкальный фейерверк по случаю Дня Победы
8 ноября 2021 г. 21:38
Музыкальный фейерверк в Шуше
ФотоМузыкальный фейерверк в Шуше
8 ноября 2021 г. 21:11
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
8 ноября 2021 г. 20:50
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
МИД: Следует положить конец попыткам вооружить Армению
8 ноября 2021 г. 08:16
В усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
ФотоВ усадебном комплексе Мехмандаровых в Шуше проводятся реставрационные работы
7 ноября 2021 г. 21:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi