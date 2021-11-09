В Баку состоялся забег по случаю Дня Победы

Министерство молодежи и спорта организовало в Баку благотворительный Забег Победы, охвативший все слои населения.

Министерство молодежи и спорта организовало в Баку благотворительный Забег Победы, охвативший все слои населения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, дистанция забега, организованного под лозунгом “Вперед с гордостью”, составила 5 000 метров.

Забег, организованный на территории Приморского национального парка, стартовал напротив Elektra Events Hall и завершился возле Приморского вокзала.

Для участия в забеге всего зарегистрировались 1 246 человек. Каждый участник прошел регистрацию, предварительно внеся пожертвование в Фонд "YAŞAT".

Среди мужчин победил Эльман Абышов (17,50 минуты). Аллахгулу Гусейнов (18,05) и Намик Асадов (18,31) заняли второе и третье места соответственно.

Среди женщин первой финишировала Анна Юсупова (18,35). Рабия Оруджева (23,21) стала второй, а Севда Вердиева (24,58) - третьей.

Премия Fair play была вручена самому возрастному участнику забега Тарверди Алиеву (82 года).

Победителям были вручены награды.