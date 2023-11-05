В Баку состоялся велопробег по случаю Дня Победы

На территории велопарка в Сабаильском районе Баку состоялся велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

На территории велопарка в Сабаильском районе Баку состоялся велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report , мероприятие было организовано Федерацией велосипедного спорта Азербайджана (AVF) и Министерством оборонной промышленности при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В велопробеге приняли участие члены сборной Азербайджана, велосипедного спортивного клуба федерации и министерства, сотрудники Государственной миграционной службы, а также другие велосипедисты-профессионалы и любители.

В целом более ста велосипедистов стартовали из центра велопарка и проехали два круга по намеченному маршруту.

В завершение мероприятия участники сделали памятное фото.