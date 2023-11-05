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В Баку состоялся велопробег по случаю Дня Победы

В Баку состоялся велопробег по случаю Дня Победы На территории велопарка в Сабаильском районе Баку состоялся велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.
Индивидуальные
5 ноября 2023 г. 14:36
В Баку состоялся велопробег по случаю Дня Победы

На территории велопарка в Сабаильском районе Баку состоялся велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Федерацией велосипедного спорта Азербайджана (AVF) и Министерством оборонной промышленности при поддержке Министерства молодежи и спорта.

В велопробеге приняли участие члены сборной Азербайджана, велосипедного спортивного клуба федерации и министерства, сотрудники Государственной миграционной службы, а также другие велосипедисты-профессионалы и любители.

В целом более ста велосипедистов стартовали из центра велопарка и проехали два круга по намеченному маршруту.

В завершение мероприятия участники сделали памятное фото.

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Версия на азербайджанском языке Zəfər Gününə həsr olunmuş veloyürüş keçirilib

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