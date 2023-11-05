В Баку состоялся велопробег по случаю Дня Победы

На территории велопарка в Сабаильском районе Баку состоялся велопробег, приуроченный к 8 Ноября - Дню Победы.
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В велопробеге приняли участие члены сборной Азербайджана, велосипедного спортивного клуба федерации и министерства, сотрудники Государственной миграционной службы, а также другие велосипедисты-профессионалы и любители.
В целом более ста велосипедистов стартовали из центра велопарка и проехали два круга по намеченному маршруту.
В завершение мероприятия участники сделали памятное фото.